Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Alparslan Demir (Dk. 63 Zwolinski), Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Özgür Çoban), Doğukan Tuzcu, Selim Kütük, Mehmet Olçay (Dk. 73 Emre Demir), Kobiljar, Mirza Cihan (Dk. 78 Kerem Yusuf Aydın), Eren Erdoğan (Dk. 73 Erdem Dağlı), Akuazaoku
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm (Dk. 64 Pereria), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Martor), Dilhan Demir (Dk. 85 Csoboth), Varesanovic (Dk. 78 Furkan Ayaz Özcan), Koita (Dk. 85 Seyfi Kiskanç)
Goller: Dk. 70 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan), Dk. 75 ve Dk. 83 Dilhan Demir, Dk. 87 Samed Onur, Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Açıl, Dk. 76 Emre Demir, Dk. 76 Göktuğ Baytekin, Dk. 78 Selim Kütük (Sakaryaspor), Dk. 41 Koita, Dk. 47 Abdurrahim Dursun, Dk. 81 Thalisson (Gençlerbirliği)
SAKARYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.