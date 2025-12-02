Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Giriş: 02.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:41
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

        Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Alparslan Demir (Dk. 63 Zwolinski), Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Özgür Çoban), Doğukan Tuzcu, Selim Kütük, Mehmet Olçay (Dk. 73 Emre Demir), Kobiljar, Mirza Cihan (Dk. 78 Kerem Yusuf Aydın), Eren Erdoğan (Dk. 73 Erdem Dağlı), Akuazaoku

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm (Dk. 64 Pereria), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Martor), Dilhan Demir (Dk. 85 Csoboth), Varesanovic (Dk. 78 Furkan Ayaz Özcan), Koita (Dk. 85 Seyfi Kiskanç)

        Goller: Dk. 70 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan), Dk. 75 ve Dk. 83 Dilhan Demir, Dk. 87 Samed Onur, Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Açıl, Dk. 76 Emre Demir, Dk. 76 Göktuğ Baytekin, Dk. 78 Selim Kütük (Sakaryaspor), Dk. 41 Koita, Dk. 47 Abdurrahim Dursun, Dk. 81 Thalisson (Gençlerbirliği)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

