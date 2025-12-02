Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:36
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) "Engelleri Birlikte Aşalım" mottosuyla gerçekleştirilen program, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Video sunumlarının ardından Grup UP konseri, şiir dinletisi ve drama performansları gerçekleştirildi.

        Takı, ahşap, seramik, mutfak, boyama ve annelerin tasarım atölyesinde ortaya çıkan 1500 eser sergilendi.

        Özel bireylerin sahnedeki heyecanına ortak olan Alemdar, onlarla kucaklaştı ve fotoğraf çekildi, eserleri inceleyerek bilgi aldı, hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

        Programda konuşan Alemdar, "Bugün onların dünyasına bir kez daha misafir oluyoruz. Bugün sadece bir günü ya da bir haftayı kutlamak değil, içimizde sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşımın bir bütünlük içinde yaşadığını ve yaşatmak zorunda olduğumuzu hatırlama günüdür. Engel olarak görülen ama aslında 'özel' olarak kabul ettiğimiz evlatlarımızın başarılarını görmek, mutluluklarını paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Rabbim bizlere kardeşliğimizi, paylaşımcılığımızı, merhametimizi ve adalet duygumuzu daim kılsın. Hedefimiz kimseyi ayrıştırmadan birlikte var olmak ve birlikte güçlü kalmaktır." ifadesini kullandı.

        - "Akciğer Kanseri ve Sigara: Gerçeklerle Yüzleşme" konferansı düzenlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında konferans düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cahit Bilgin'in konuk olduğu "Akciğer Kanseri ve Sigara: Gerçeklerle Yüzleşme" konulu konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Bilgin, hastalığın en önemli nedeninin sigara olduğunu belirterek, her nefeste vücuda alınan toksik maddelerin yalnızca akciğerleri değil, kalp, damar ve bağışıklık sistemini de etkilediğini kaydetti.

        Bilgin, "Sigara, akciğer kanserinin en önlenebilir nedenidir. Bırakmak için atılan her adım, yaşam süresini uzatan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

        Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi sağlık ekiplerince kurulan bilgilendirme stantlarıyla vatandaşlara akciğer kanseri ve sigara konusunda farkındalık sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

