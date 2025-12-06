Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:53
        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde, S.A. idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan karşıya geçmeye çalışırken A.İ'nin kullandığı 54 ANY 645 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile M.K. ve K.P. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralılar A.İ, M.K. ve K.P. ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ışıklı kavşaktan karşıya geçmeye çalışan otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

