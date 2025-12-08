Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:54
        Sakarya'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        M.Ö. idaresindeki 06 YJ 889 plakalı otomobil, Yahyalı Mahallesi yeni bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya girdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

