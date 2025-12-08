Sakarya'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 06 YJ 889 plakalı otomobil, Yahyalı Mahallesi yeni bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya girdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
