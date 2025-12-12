Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "arabacıalanı yeni pazar" projesinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "arabacıalanı yeni pazar" projesinin temeli atıldı.

        Fuzuli Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Rahmi Doğan, semt pazar yerlerinin açılmasının kent için önemli olduğunu söyledi.

        Lokasyon olarak güzel ve stratejik yer seçildiğini belirten Doğan, "Belediye denildiğinde yerel müşterek hizmetlerini gören kamu kurumları anlaşılır ama bizim belediyelerden beklentilerimiz gittikçe arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle İstanbul'da kendisinin yapmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığından sonra belediyeler de farklı fonksiyonlarda icra etmesi gerektiği ve bunlar vesilesiyle halkımıza, vatandaşımıza daha rahat hizmet götürme imkanının olduğunu görünce belediyelerin yetkileri, imkanları ve bütçeleri artırıldı." dedi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da pazar alanın ilçeye ciddi hizmetler vereceğini dile getirerek, "Farklı etkinliklerin ve faaliyetlerin ortaya konduğu ticaretin kalbinin de vatandaş tanzim satış şeklinde hem uygun hem de kaliteli ürünü alacakları imkana kavuşmuş olacak." diye konuştu.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise ilçe halkına verdikleri sözleri tuttuklarını, bundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

        Temeli atılan pazar yerinin 7 bin metrekare inşa sahası, 3 bin 100 metrekaresi kapalı çok amaçlı pazaryeri, 280 metrekaresi de balıkhane olacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

        "Son derece modern pazaryerinin temelini atıyoruz. İçerisinde her şeyi düşündük, kendi kendine enerjisini üreten güneş enerji sistemini koyuyoruz. Gri su yağmur hasadı çalışmalarımızı bu projede gerçekleştiriyoruz."

        Çelik, projenin içerisinde elektrikli şarj istasyonlarının olduğuna da değinerek, olası deprem anında lojistik üstü olarak kullanılacağını da kaydetti.

        Konuşmaların ardından butona basılarak temel atıldı, Serdivan Müftüsü Abdulsamet Erkul'un duasıyla kurban kesildi.

        - Sudanlı öğrenciler ülkelerindeki çatışmalara dikkati çekti

        Sakarya Üniversitesi Sudanlı Öğrenciler Birliği, Sudan'da devam eden çatışmalara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Sudanlı öğrenciler, ellerinde döviz ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı.

        Yürüyüşün ardından öğrenciler adına açıklama yapan Sudanlı Öğrenciler Birliği temsilcileri, ülkelerindeki çatışmaların başta Al-Faşir olmak üzere pek çok bölgede derin insanlık krizine dönüştüğünü söyledi.

        Açıklama sırasında sık sık barış çağrısı içeren sloganlar atan öğrenciler, savaşın sona ermesi, sivillerin korunması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde mesaj verdi.

        Öğrenciler etkinliğin sonunda Sudan'da hayatını kaybeden siviller için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan adam hayatını kaybetti
        Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan adam hayatını kaybetti
        Sapanca Gölü'nde gizli borular, kesilen sazlıklar, işgal edilen kıyılar Sak...
        Sapanca Gölü'nde gizli borular, kesilen sazlıklar, işgal edilen kıyılar Sak...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Sapanca Gölü açıklaması
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Sapanca Gölü açıklaması
        Üniversitelilere jandarmadan "KADES" ve "UYUMA" dersi
        Üniversitelilere jandarmadan "KADES" ve "UYUMA" dersi