        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 19:09 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:09
        Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karasu Mahallesi mevkisinde SUV tipi araçla çarpışan otomobilde ağır yaralanan Hasan Köse (59), Karasu Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hasan Köse, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hasan Köse idaresindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil, dün D-010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkisinde S.M'nin kullandığı 34 KNE 645 plakalı SUV tipi araçla çarpışmış, otomobilin yol kenarındaki araziye devrildiği kazada, sürücü Hasan Köse ile otomobilde bulunan C.K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

