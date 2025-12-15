Ampute Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gebze Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı yanındaki sahada oynanan karşılaşma konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, AA muhabirine, sezona iyi başladıklarını, iç sahadaki Pendik galibiyetinin bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

İyi bir takıma sahip olduklarını ve bundan çok daha iyisini yapabileceklerini ifade eden Yıldırım, "Önümüzde Şanlıurfa deplasmanı var. En önemli oyuncularımdan birinin ve benim kırmızı kart nedeniyle cezalı olmamız elbette takımı etkileyecektir ancak Urfa maçında bunu telafi edip şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.

Gebze Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü antrenörü Hakkı Güçlüer de bu maça çok iyi hazırlandıklarını, bugün de oyuncularının gereken mücadeleyi ortaya koyduğunu söyledi.