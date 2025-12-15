SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - "Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında

EMRE AYVAZ - Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde su kotu tarihinin en düşük seviyesi olan 28,54 metreye geriledi.

