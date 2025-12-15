Habertürk
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - "Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında

        EMRE AYVAZ - Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde su kotu tarihinin en düşük seviyesi olan 28,54 metreye geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:04
        EMRE AYVAZ - Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde su kotu tarihinin en düşük seviyesi olan 28,54 metreye geriledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

