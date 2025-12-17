Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kesim esnasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan işçi,hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:29
        Sakarya'da kesim esnasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaralandı
        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan işçi,hastaneye kaldırıldı.

        Boğazköy Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi E.T'nin üzerine kesim sırasında ağaç devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

