Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya 11 ayda 150 bin 180 aracı ihraç etti

        Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya, ocak-kasım döneminde ürettiği 217 bin 674 aracın 150 bin 180'ini yurt dışına gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya 11 ayda 150 bin 180 aracı ihraç etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya, ocak-kasım döneminde ürettiği 217 bin 674 aracın 150 bin 180'ini yurt dışına gönderdi.

        Sakarya, 11 ayda 5 milyar 389 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirerek, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

        Sakarya'da en çok ihracat yapılan sektör yüzde 84,4 ile otomotiv olurken, söz konusu dönemde 4 milyar 529 milyon 879 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 11 aylık dönemde üretilen 1 milyon 320 bin 119 taşıtın 971 bin 366'sı ihraç edildi.

        Sakarya ise ürettiği 217 bin 674 aracın yüzde 68,99'una denk gelen 150 bin 180'ini yurt dışına gönderdi.

        - Günde 651 araç banttan indirildi

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğu Sakarya'da, 11 aylık dönemde 188 bin 14 otomobil, 1645 midibüs, 1686 otobüs, 396 kamyonet, 1436 küçük kamyon, 24 bin 497 traktör olmak üzere toplam 217 bin 674 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte günde ortalama 651 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

        Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 11 ayında 188 bin 14 binek tipinde araç üreten Toyota, bunların yaklaşık yüzde 73,15'ine denk gelen 137 bin 551 aracı ihraç etti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 5 bin 163 aracın 2 bin 490'ını yurt dışına sattı.

        Aynı dönemde 24 bin 497 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 10 bin 139'unu yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Çocukluğunda başlayan Anadol sevgisini, yol arkadaşı "Binnaz" ile yaşatıyor
        Çocukluğunda başlayan Anadol sevgisini, yol arkadaşı "Binnaz" ile yaşatıyor
        Erenler'de iki mahallede asfalt serim çalışmaları sürüyor
        Erenler'de iki mahallede asfalt serim çalışmaları sürüyor
        Engebeli arazide düşerek yaralanan orman işçisini ekipler kurtardı
        Engebeli arazide düşerek yaralanan orman işçisini ekipler kurtardı
        Sakarya'da kesim esnasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaralandı
        Sakarya'da kesim esnasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaralandı
        Orman işçisi için ekipler seferber oldu
        Orman işçisi için ekipler seferber oldu
        Eski belediye başkanına suikast davasında itiraf: "Ben bu olayı 175 bin TL...
        Eski belediye başkanına suikast davasında itiraf: "Ben bu olayı 175 bin TL...