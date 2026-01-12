Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        12.01.2026 - 12:32
        Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli bir kamyoneti Hendek ilçesinde durdurdu.

        Kapalı kasa araç içerisinde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü R.A. (46) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Araca, 23 bin 444 lira idari para ve trafikten men cezası uygulandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

