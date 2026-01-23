Habertürk
        Sakaryaspor'dan 2 transfer

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Engin Poyraz Efe Yıldırım ile 18 yaşındaki kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:57
        Sakaryaspor'dan 2 transfer
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Engin Poyraz Efe Yıldırım ile 18 yaşındaki kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Poyraz Efe Yıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Poyraz Efe." ifadesine yer verildi.

        Yıldırım, Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da forma giymişti.

        Haydar Karataş'ın transferi ise kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz, Haydar Karataş ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Haydar." paylaşımıyla duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

