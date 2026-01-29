Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da İŞKUR aracılığı ile 29 bin 229 kişi istihdama katıldı

        Sakarya'da 2025 iş gücü ve istihdam verileri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da İŞKUR aracılığı ile 29 bin 229 kişi istihdama katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 2025 iş gücü ve istihdam verileri paylaşıldı.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, 2024–2025 yıllarına ait dönemsel istihdam faaliyetleri üyelerle paylaşıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamı öncesi Mart 2023'te 276 bin 659 olarak kaydedilen SGK’lı çalışan sayısının, Kasım 2025 itibariyle 282 bin sınırını aştığı belirtildi.

        Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2025 yılında 29 bin 229 kişinin istihdama katıldığı bildirilen açıklamada, Sakarya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı iş yeri sayılarının 35 bin 432 olarak değişmediği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre ise yeni kurulan ve faaliyetine devam eden şirket sayılarında yüzde 6'lık artışla 19 bin 260 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, kayıtlı istihdamın EYT ile ilgili düzenleme öncesi seviyeye ulaştığını ifade etti.

        Sakarya'da üretim ve istihdamın istikrarlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Doğan, "SGK verilerine göre 2025 Kasım itibarıyla 4/A sigortalı çalışan sayısının 282 bin 472, 4/B sigortalılar (BAĞKUR) 36 bin 699, 4/C sigortalılar (Emekli Sandığı) 42 bin 286, toplamı da 364 bin 457 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, SGK kayıtlarındaki iş yeri sayılarının yaklaşık yüzde 4'lük artışla 32 bin 346'ya ulaştığı görülmüştür. Bu tablo, ilimizde üretimin ve istihdamın bundan sonraki süreçte de istikrarlı şekilde devam edeceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, işverenlerden 2025 yılından itibaren 52 bin 910 kişilik iş gücü talebi alındığı, iş arayan 29 bin 229 kişinin ise kurum aracılığıyla istihdama katıldığını belirtti.

        Kaya, kurum aracılığıyla işe yerleşenlerden 11 bin 557'sinin kadın, 10 bin 686'sının genç, 827'sinin de engelli olduğunu aktararak, ayrıca 470 milyon lira ödenekle düzenlenen istihdam garantili kurslar ve çeşitli programlardan 10 bin 100 kişinin faydalandığını paylaştı.

        Toplantıda, 2025 yılının istihdam verileri ile il genelinde yürütülen istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin çalışmalar ele alındı, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğünün hedef ve performans sistemine ilişkin çalışmaları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 ilçede 7 şüpheli gözaltına alındı
        Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 ilçede 7 şüpheli gözaltına alındı
        5 yaşındaki Ertuğrul'un motosiklet hikayesi Kur'an-ı Kerim ile başladı 5 ya...
        5 yaşındaki Ertuğrul'un motosiklet hikayesi Kur'an-ı Kerim ile başladı 5 ya...
        Şerit ihlali yaparak aracı silme geçti: Kazaya davetiye çıkaran sürücü canl...
        Şerit ihlali yaparak aracı silme geçti: Kazaya davetiye çıkaran sürücü canl...
        Bulgaristan'daki kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü, Sakarya'da defnedil...
        Bulgaristan'daki kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü, Sakarya'da defnedil...
        Sapanca Gölü kıyısında kaçak iskele ve yapı yıkımları devam ediyor: 89 yapı...
        Sapanca Gölü kıyısında kaçak iskele ve yapı yıkımları devam ediyor: 89 yapı...
        Serdivan ve Beşköprü birbirine bağlanıyor: Makineler sahaya indi
        Serdivan ve Beşköprü birbirine bağlanıyor: Makineler sahaya indi