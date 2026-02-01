Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'daki "Türkiye Yıldızlar Karate Ligi" müsabakaları sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki "Türkiye Yıldızlar Karate Ligi" müsabakaları sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi tamamlandı.


        Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda üç gündür gerçekleştirilen müsabakalarda 6-13 yaş arası sporcular, final etabında ter döktü.

        Yeşil/mavi ve sarı/turuncu kuşak klasmanlarında mücadele eden ve madalya kazanan sporcular, puanlamanın ardından üst dereceye girmek için "Elit Yıldızlar Ligi" klasmanında rekabet etti.

        Dereceye giren sporcular, Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde bir haftalık karate eğitim kampına katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Sakarya'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları" devam ediyor
        Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları" devam ediyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan panelvanda 2 kilogram uyuşturucu ele g...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan panelvanda 2 kilogram uyuşturucu ele g...
        Hem elektrik üretecek hem Sapanca Gölü'nü besleyecek Dağlardan gelen su önc...
        Hem elektrik üretecek hem Sapanca Gölü'nü besleyecek Dağlardan gelen su önc...
        Anne ve çocuklar birlikte üretti
        Anne ve çocuklar birlikte üretti
        Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takv...
        Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takv...