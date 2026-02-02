Sakarya'da bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu. Yalı Mahallesi 155/1 Sokak'ta Gökhan Şişman'ı ağabeyi evinde hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şişman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.