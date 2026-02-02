Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:31
        Sakarya'da bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu.

        Yalı Mahallesi 155/1 Sokak'ta Gökhan Şişman'ı ağabeyi evinde hareketsiz buldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şişman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

