Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da bir kişi kazaya karışan kamyonetten fırlayan stepnenin çarpması sonucu yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 02:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 02:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir kişi kazaya karışan kamyonetten fırlayan stepnenin çarpması sonucu yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 FU 725 ve 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle bir kamyonetin stepnesi, kaldırımda bulunan yaya H.G'ye, ardından park halindeki bir minibüse çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yaralanan H.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyonetler kaza yerinden kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı

        Benzer Haberler

        Akıl almaz kaza: Kamyonetler çarpıştı, savrulan stepne yayayı ağır yaraladı
        Akıl almaz kaza: Kamyonetler çarpıştı, savrulan stepne yayayı ağır yaraladı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Telefonda başladı, sahilde bitti: Cinnet anlarında film gibi ikna operasyon...
        Telefonda başladı, sahilde bitti: Cinnet anlarında film gibi ikna operasyon...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi