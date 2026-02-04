Sakarya'da bir kişi kazaya karışan kamyonetten fırlayan stepnenin çarpması sonucu yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı. D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 FU 725 ve 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kamyonetin stepnesi, kaldırımda bulunan yaya H.G'ye, ardından park halindeki bir minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetler kaza yerinden kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

