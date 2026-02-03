Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:27 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz ve Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun yer aldığı ziyarette Tever, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nı inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, projenin istihdama ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

        Tamamen yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen fabrikanın yaklaşık 250 vatandaşa yeni istihdam sağlayacağını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

        "Üretim faaliyetlerinin başlamasıyla ülke ekonomimize yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katma değer kazandıracak. Sakarya'mızı raylı sistemlerin merkezi haline getirecek bu projeyi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz."

        - Elektrik, elektronik ve elektromekanik sektörü buluşacak

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), "Elektrik, Elektronik ve Elektromekanik Fuar ve Sektör Buluşması" programı düzenleyecek.

        SATSO'dan yapılan açıklamada, elektrik, elektronik ve elektromekanik alanlarında faaliyet gösteren firma ve sektör profesyonellerinin bir araya geleceği, ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı fuarda farklı sektörlerden temsilciler için işbirliği imkanları bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, SATSO 10. Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek fuarın 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00-17.00'de SATSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Telefonda başladı, sahilde bitti: Cinnet anlarında film gibi ikna operasyon...
        Telefonda başladı, sahilde bitti: Cinnet anlarında film gibi ikna operasyon...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi
        Sakarya 2026'ya ihracatta yükselişle başladı
        Sakarya 2026'ya ihracatta yükselişle başladı
        Buzu kırıp göle girdi
        Buzu kırıp göle girdi