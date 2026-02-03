Habertürk
Habertürk
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi

        Sakarya'da ocak ayı asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:48
        Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da ocak ayı asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Sakarya Valiliğinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca ocakta gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin faaliyetler paylaşıldı.

        Vali Doğan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 2 bin 589 şüphelinin yakalandığını ve çeşitli türde 14 kilo 611 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 4 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

        Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 183 bin 955 lira, 4 bin 482 kilogram tütün, 64 kilogram nargile tütünü, 9 bin 72 tarihi eser altın sikke, 41 cep telefonu, 71 ruhsatsız tabanca, 63 ruhsatsız tüfek, 25 kurusıkı tabanca, 24 bin 780 mühimmatın ele geçirildiğini dile getiren Doğan, Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaret Sözleşmesi (CITES) kapsamında 4 lemur ve 2 papağanın yakalandığı kaydetti.


        Doğan, çalıntı 7 otomobil, 5 motosiklet ve 6 bisikletin yakalandığını dile getirerek, fuhuştan 13 şüpheliye adli veya idari işlem yapıldığını, 10 zanlının tutuklandığını, fuhuş yaptırılan 5'i yabancı uyruklu 14 kadının kurtarıldığını ve yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini kaydetti.

        Çeşitli suçlardan aranan 1645 kişinin yakalandığını dile getiren Doğan, terör örgütleri DEAŞ, PKK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 21 şüphelinin gözaltına alındığını ve 4'ünün tutuklandığını bildirdi.


        Doğan, 241 bin 928 araç ve sürücünün denetlendiğini, 25 bin 411 araca yasal işlem yapıldığını, 2 bin 120 aracın trafikten men edildiğini dile getirerek, 509 sürücü belgesinin alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi nedenlerden dolayı geri alındığını, toplam 83 milyon 865 bin 185 lira idari para cezası kesildiğini kaydetti.

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 266 kişiye UYAP, 81 yabancı uyrukluya İNTERPOL sorgulaması yapıldığını belirten Doğan, 60 deniz aracının kontrol edildiğini, yasa dışı faaliyetler icra eden 11 kişiye yasal işlem ve toplamda 106 bin 830 lira para cezası uygulandığını anlattı.

        Doğan, 44 balıkçı gemisinde bulunan 22 bin 119 litre yakıta ulusal marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığını ve yasa dışı faaliyette avlanmış 43 çuval, 1290 kilogram kum şırlanına el konulduğunu ve denize iadesi sağlandığını kaydetti.

        - Vali Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Doğan, bir gazetecinin Sapanca Gölü kıyısındaki işgallere ilişkin sorusuna çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyemizle güçlü duruş sergiledik. Bu kararlılığı gören bazı işletmeler kendi imkanlarıyla, bazıları ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaklaşık 88 iskeleyi ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

        Doğan, ilçede nerelerin turizme açılacağı, nerelerde ne yapılacağı hususunun netleştikten sonra bungalovlarla ilgili karar verileceğini ve yıkımların başlayacağını sözlerine ekledi.

