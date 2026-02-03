Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya 2026'ya ihracatta yükselişle başladı

        Sakarya, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26,54 artırarak 558 milyon 944 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        Giriş: 03.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:44
        Sakarya, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26,54 artırarak 558 milyon 944 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta otomotiv başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, çelik, makine ve aksamları ve iklimlendirme sanayisi gibi çeşitli sektörlerdeki dış satımıyla Sakarya, ülke ihracatına yüzde 3,17 katkı sağladı.

        Sakarya, geçen yılın aynı döneminde 441 milyon 688 bin dolar olan dış satımını yüzde 26,54 artırarak 558 milyon 944 bin dolara çıkardı.

        İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan 112 ülke ve 5 serbest bölgeye ürün gönderildi.

        En çok ihracat ise yüzde 90,23 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinin bulunduğu Sakarya, ocakta yüzde 30,85 artışla 504 milyon 346 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

        Kentten yılın ilk ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise İspanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

        - "İlimiz tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı oldu"

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 2026'nın ilk ayını ihracat rekoruyla kapattıklarını kaydetti.

        Sakarya'nın geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,54 artışla 558 milyon 944 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Altuğ, "Bu ihracat ilimiz tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı oldu. En çok ihracat yapan 7. il konumumuzu koruduk. 25 ana sektörde dünyanın 117 noktasına 'Made in Sakarya' damgalı ürün ihraç ettik. Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve değişken süreçlere rağmen canla başla dünya için üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2026'nın kalanında da nice rekorlar kırarak ülkemiz ekonomisine değerli katkılar sunmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

