Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Adapazarı ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı yakaladı. Yapılan aramalarda 123,39 gram sentetik uyuşturucu, 0,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 125 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

