        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, lise öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:48
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, lise öğrencileriyle buluştu.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Alemdar'ın Mithatpaşa Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiği bildirdildi.

        Açıklamada, Alemdar'ın gençlerin soruları üzerine Bilim Merkezi, raylı sistem, 2026 Kültür Yolu Festivali, AFA Kültür Merkezi ve şehir kütüphanesi gibi başlıklara ilişkin detayları paylaştığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, ülkeyi daha güçlü seviyeye ulaştıracak kişilerin gençler olduğunu ifade etti.

        Alemdar, her yaptıkları işte gençleri düşündüklerini belirterek, "Sizler için bir şehir kütüphanesi inşa ediyoruz, içerisinde 1 milyon kitap, ayrı ayrı okuma salonları olacak. İnşallah hem size hem sizden sonra gelecek nesillere ışık tutacak kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, 7 bin 500 metrekarelik bilim merkezinin yapılacağını, çalışmalarda baya yol kat ettiklerini belirterek, şehirdeki her öğrencinin laboratuvarlara girmesini isteklerini kaydetti.

        - "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri gerçekleştiriliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin anne ve babaları ziyaret ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kentte dünyaya gözünü açan bebeklerin ailelerini ziyaret edip, hediyelerini takdim ettikleri bildirildi.

        Açıklamada, "Hoş Geldin Bebek" setiyle içerisinde termos, aile albümü, bebek sabunu, şampuanı, bakım yağı, ateş ölçer, yeni doğan zıbın seti, tırnak makası, bebek bakım çantası, emzik zinciri ve ıslak mendil gibi parçaların yer aldığı kutunun hediye edildiği belirtilerek, görevlilerin aralık ve ocakta toplam 1600 haneye ziyaret yaptığı kaydedildi.

