Sakarya'da cezaevinde çıkan yangında 4 hükümlü dumandan etkilendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 hükümlü hastaneye kaldırıldı. Akpınar Mahallesi'ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlüler güvenli bölgeye tahliye edildi. Dumandan etkilendikleri değerlendirilen 4 hükümlü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

