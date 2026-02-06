Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin protokolü imzalandı

        Sakarya'da Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:01 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı için protokol imzalandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz arasında gerçekleştirilen protokolle süreç resmen başladı.

        Arifiye Mollaköy'de 1,6 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve olimpik spor dallarında sporcular yetiştirilmesine imkan sağlayacak tesis, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek donanımda inşa edilecek.

        Proje kapsamında 160 metre genişliğe ve 2 bin 200 metre uzunluğa sahip, uluslararası standartlarda kano ve kürek parkuru oluşturulacak. Altı ayrı takıma aynı anda hizmet verebilecek kulvar düzeni sayesinde tesis hem profesyonel yarışlara hem de eğitim amaçlı kullanıma uygun olacak.

        Tribünleri, sporcu konaklama alanları, soyunma odaları, yemekhane ve su sporları merkeziyle olimpik düzeyde planlanan tesisde kürek ve kano eğitim alanları, yarış ve deneyimleme göletleri, seyir terasları ve sosyal donatılar yer alacak.

        Projenin millet bahçesi bölümünde ise vatandaşlara doğayla iç içe geniş bir sosyal yaşam alanı sunulacak.

        Spor, çocuk oyun, piknik, yeşil, dinlenme, kamp ve yürüyüş alanları, okçuluk merkezi, macera parkurunun yer alacağı millet bahçesinde trafik parkı, atölyeler, binicilik tesisi ve yöresel lezzetlerin sunulacağı alanlar da vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Protokol imza törenine, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Kazada ölen Hilal, 13 yıl önce aynı tarihte arkadaşına yazdığı mektupta 'Ya...
        Kazada ölen Hilal, 13 yıl önce aynı tarihte arkadaşına yazdığı mektupta 'Ya...
        Fırlayan lastiğin hayattan kopardığı Hilal'den geriye o satırlar kaldı "Yar...
        Fırlayan lastiğin hayattan kopardığı Hilal'den geriye o satırlar kaldı "Yar...
        SUBÜ'nün 17 birimine Sıfır Atık Belgesi
        SUBÜ'nün 17 birimine Sıfır Atık Belgesi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama
        Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama