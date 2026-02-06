Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda hayvan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:13
        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında Adapazarı ilçesinde bulunan şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan arama sonucunda, 22 mavi tavus kuşu, 7 tepeli ördek, 6 kınalı keklik, 6 yeşilbaş ördek, 4 beyaz tavus kuşu, 3 kuluçka makinesi, 2 beç tavuğu ele geçirildi.

        Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, zanlıya 203 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

