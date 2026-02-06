Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da cinayet

        Sakarya'da bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da cinayet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.

        Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla eşi S.Y'yi yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü
        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu çetesine darbe: 1'i avukat 3 kişi tutuklandı Ev aramalarında klo...
        Uyuşturucu çetesine darbe: 1'i avukat 3 kişi tutuklandı Ev aramalarında klo...
        Sakaryaspor, 2 futbolcuyu transfer etti, 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı
        Sakaryaspor, 2 futbolcuyu transfer etti, 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı
        Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldü...
        Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldü...
        Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin protokol...
        Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin protokol...