        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da bir zincir marketin açılışında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:55
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da bir zincir marketin açılışında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

        Erenler ilçesinde bir AVM'de açılan zincir marketin şubesinde teknoloji ürünlerine yapılan indirim ve ilk bin kişiye bin liralık hediye çeki kampanyasının duyurulmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Mağazasının indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce mağaza önünde toplandı. AVM önüne çadır kurup mağaza açılışına kadar bekleyen vatandaşlar, alışveriş merkeznin otoparkı ve mağaza önünde kamp çadırı kurdu, ısınmak için ateş yaktı.

        Mağaza yetkilileri, bekleyenlere sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıttı.

        Mağazanın açılışı AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve protokol üyelerinin katılımıyla dualarla açıldı.

        Açılışın ardından kapıların açılmasıyla yoğunluğun arttığı markette, özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşandı.

        - "Sıfır Atık Rehberi" uygulaması kullanıma açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Kent Rehberi platformuna entegre ettiği "Sıfır Atık Rehberi" uygulaması kullanıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşlara şehir genelindeki depozitolu ambalaj toplama noktaları, sıfır atık konteynerlerini ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) toplama noktalarını harita üzerinden göstererek kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

        Uygulamanın konum bilgisi ve yol tarifi de göstereceği belirtilen açıklamada, filtreleme özelliği sayesinde atık türüne göre de seçim yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

