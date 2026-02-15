Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da bir zincir marketin açılışında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.



Erenler ilçesinde bir AVM'de açılan zincir marketin şubesinde teknoloji ürünlerine yapılan indirim ve ilk bin kişiye bin liralık hediye çeki kampanyasının duyurulmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Mağazasının indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce mağaza önünde toplandı. AVM önüne çadır kurup mağaza açılışına kadar bekleyen vatandaşlar, alışveriş merkeznin otoparkı ve mağaza önünde kamp çadırı kurdu, ısınmak için ateş yaktı.



Mağaza yetkilileri, bekleyenlere sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıttı.



Mağazanın açılışı AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve protokol üyelerinin katılımıyla dualarla açıldı.



Açılışın ardından kapıların açılmasıyla yoğunluğun arttığı markette, özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşandı.



- "Sıfır Atık Rehberi" uygulaması kullanıma açıldı



Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Kent Rehberi platformuna entegre ettiği "Sıfır Atık Rehberi" uygulaması kullanıma açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşlara şehir genelindeki depozitolu ambalaj toplama noktaları, sıfır atık konteynerlerini ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) toplama noktalarını harita üzerinden göstererek kolaylık sağlayacağı aktarıldı.



Uygulamanın konum bilgisi ve yol tarifi de göstereceği belirtilen açıklamada, filtreleme özelliği sayesinde atık türüne göre de seçim yapılabilecek.

