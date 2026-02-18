Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:52
        Sakarya'da otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti.

        D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki 54 AOF 424 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarptı. Kazada, sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan anne ile kızı yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze, incelemelerin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anne ile kızının kaza esnasında Pamukova Devlet Hastanesi'ne diş muayenesine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

