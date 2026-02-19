Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'daki trafik kazasında ölen kadın toprağa verildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde annesinin ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki trafik kazasında ölen kadın toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde annesinin ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        D-650 kara yolunda dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ravza Ekşi'nin cenazesi, yakınları tarafından Pamukova Devlet Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi.

        Hacı Bayram Halil Camisi'nde Ekşi için dua edildi, helallik alındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ekşi'nin cenazesi, Yukarı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

        Törene, Ekşi'nin yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaş katıldı.

        Bu arada, tedavisi süren anne Sevgi Ekşi'nin sağlık durumunun ciddiyetini korunduğu öğrenildi.

        - Olay

        D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki 54 AOF 424 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarpmış, anne kız çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulmuştu.

        İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, ağır yaralanan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        D-650 karayolundaki feci kazada hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurl...
        D-650 karayolundaki feci kazada hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurl...
        Kitap Sokağı kapılarını açtı
        Kitap Sokağı kapılarını açtı
        Sakarya'da engelli bireylerden 'Ramazan' etkinliği
        Sakarya'da engelli bireylerden 'Ramazan' etkinliği
        Ramazan öncesinde mahallenin bakkal borcunu kapattı "Borçların hepsini kapa...
        Ramazan öncesinde mahallenin bakkal borcunu kapattı "Borçların hepsini kapa...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'nın yüksek kesimleri yeniden karla buluştu
        Sakarya'nın yüksek kesimleri yeniden karla buluştu