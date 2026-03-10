Sakaryaspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Sakarya temsilcisinde cezalı Josip Vukovic, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 28 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor düşme hattından kurtulmak, 43 puanla 9. sırada yer alan Keçiörengücü ise play-off'lara kalabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

