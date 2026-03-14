        Sakarya'daki tüp bebek merkezi, çocuk hayali kuran çiftlerin hizmetinde

        EMRE AYVAZ - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Tüp Bebek Merkezi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere ebeveynlik dünyasının kapılarını aralıyor.

        Giriş: 14.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Hastanenin Korucuk Kampüsü'nde Nisan 2017'de hizmete giren merkez bünyesinde 2 poliklinik, embriyoloji laboratuvarı, 2 ameliyathane, 2 tek ve 1 çift kişilik yataklı takip ünitesi bulunuyor.

        Merkezin kadın hastalıkları ve doğum kısmında 2 profesör, embriyoloji bölümünde 1 doçent ve 1 uzman doktor, 1 üroloji uzmanı, 5 hemşire ve 2 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.

        Ayrıca hastanenin merkez kampüsünde 1 doktor ve 1 hemşirenin görev yaptığı İnfertilite Polikliniği de yıllık yaklaşık 500 hastaya aşılama gibi öncül infertilite tedavi hizmeti sunuyor.

        Açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren merkezde tedavi gören 10 aileden 4'ü bebek sahibi oldu.

        - "Çevre illere de hizmet veriyoruz"

        Merkezin klinik sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sühha Bostancı, AA muhabirine, merkezde doğal yollarla ya da destek tedaviyle gebelik elde edemeyen kişilere hizmet verdiklerini söyledi.

        Teknolojinin son imkanlarıyla dünyada tatbik edilen son teknikleri uygulayarak tüp bebek tedavisi yaptıklarını belirten Bostancı, "Tüp bebek tedavisinde yaş ve hastanın genel durumuna göre başarı oranı değişiyor. Ortalama yüzde 40 başarı oranından söz edebilmekteyiz. Merkezimizde 2017'den beri yaklaşık 3 bin tedavi ettiğimiz hastada dünyadakine denk oranlarla başarı sonuçları elde etmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

        Bostancı, Türkiye'nin doğurganlık hızına değinerek, şöyle devam etti:

        "Merkezimizde çocuk isteği olan ve yıllarca bu özlemle yanıp tutuşan hastalarımıza hem çocuk sahip olmalarında fayda sağlama hem de ülkemizin azalmış doğurganlık oranında bir nebze artış sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bir hücreyle başladığımız yolda bebeği hastanın kucağında gördüğümüzde apayrı duygu yaşıyoruz çünkü bizim işimiz bir hücreyle başlıyor. Bir hücreyle başlayan yolculukta kliniğimizi ziyarete gelen, burada koşturan çocuğu gördüğümüzde mutluluk yaşıyoruz."

        Tedaviye başlamadan önce detaylı araştırma yaptıklarını, sorunun kaynağının nerede olduğunu bulup ona uygun tedaviyi uygun zamanda ve ilaç dozlarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Bostancı, bu işlem süresinin yaklaşık 20 gün olduğunu ve ücretsiz yapıldığını kaydetti.

        Bostancı, Sakarya'nın İstanbul ve Ankara arasında köprü olduğuna işaret ederek, "İstanbul ve Ankara arasında tek kamu merkeziyiz. Kocaeli'de üniversiteye ait merkez var ama bakanlığa ait yok. Bu bakımdan sadece Sakarya'ya değil, çevre illere de hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor, ligde yarın Vanspor FK'yi konuk edecek
        Sakaryaspor, ligde yarın Vanspor FK'yi konuk edecek
        Sakarya'da 130 bin 440 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 130 bin 440 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da jandarma ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Sakarya'da jandarma ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı: O anlar ar...
        Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı: O anlar ar...
        21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü, 23 yıl hapis cezası aldı
        21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü, 23 yıl hapis cezası aldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa