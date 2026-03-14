Sakarya'daki tüp bebek merkezi, çocuk hayali kuran çiftlerin hizmetinde

EMRE AYVAZ - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Tüp Bebek Merkezi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere ebeveynlik dünyasının kapılarını aralıyor.



Hastanenin Korucuk Kampüsü'nde Nisan 2017'de hizmete giren merkez bünyesinde 2 poliklinik, embriyoloji laboratuvarı, 2 ameliyathane, 2 tek ve 1 çift kişilik yataklı takip ünitesi bulunuyor.



Merkezin kadın hastalıkları ve doğum kısmında 2 profesör, embriyoloji bölümünde 1 doçent ve 1 uzman doktor, 1 üroloji uzmanı, 5 hemşire ve 2 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.



Ayrıca hastanenin merkez kampüsünde 1 doktor ve 1 hemşirenin görev yaptığı İnfertilite Polikliniği de yıllık yaklaşık 500 hastaya aşılama gibi öncül infertilite tedavi hizmeti sunuyor.



Açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren merkezde tedavi gören 10 aileden 4'ü bebek sahibi oldu.



- "Çevre illere de hizmet veriyoruz"



Merkezin klinik sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sühha Bostancı, AA muhabirine, merkezde doğal yollarla ya da destek tedaviyle gebelik elde edemeyen kişilere hizmet verdiklerini söyledi.



Teknolojinin son imkanlarıyla dünyada tatbik edilen son teknikleri uygulayarak tüp bebek tedavisi yaptıklarını belirten Bostancı, "Tüp bebek tedavisinde yaş ve hastanın genel durumuna göre başarı oranı değişiyor. Ortalama yüzde 40 başarı oranından söz edebilmekteyiz. Merkezimizde 2017'den beri yaklaşık 3 bin tedavi ettiğimiz hastada dünyadakine denk oranlarla başarı sonuçları elde etmiş bulunmaktayız." diye konuştu.



Bostancı, Türkiye'nin doğurganlık hızına değinerek, şöyle devam etti:



"Merkezimizde çocuk isteği olan ve yıllarca bu özlemle yanıp tutuşan hastalarımıza hem çocuk sahip olmalarında fayda sağlama hem de ülkemizin azalmış doğurganlık oranında bir nebze artış sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bir hücreyle başladığımız yolda bebeği hastanın kucağında gördüğümüzde apayrı duygu yaşıyoruz çünkü bizim işimiz bir hücreyle başlıyor. Bir hücreyle başlayan yolculukta kliniğimizi ziyarete gelen, burada koşturan çocuğu gördüğümüzde mutluluk yaşıyoruz."



Tedaviye başlamadan önce detaylı araştırma yaptıklarını, sorunun kaynağının nerede olduğunu bulup ona uygun tedaviyi uygun zamanda ve ilaç dozlarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Bostancı, bu işlem süresinin yaklaşık 20 gün olduğunu ve ücretsiz yapıldığını kaydetti.



Bostancı, Sakarya'nın İstanbul ve Ankara arasında köprü olduğuna işaret ederek, "İstanbul ve Ankara arasında tek kamu merkeziyiz. Kocaeli'de üniversiteye ait merkez var ama bakanlığa ait yok. Bu bakımdan sadece Sakarya'ya değil, çevre illere de hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

