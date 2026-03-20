Tiyatrocu çift çocukların hayal dünyasına dokunmak için sahnede

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan tiyatro oyuncuları Mehmet Furkan ve eşi Ülkü Özel, gösterileriyle çocukları sahnenin büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor.



İlk sahne deneyimini ilkokul 4. sınıf öğrencisiyken yıl sonu etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyununda yer alarak yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Furkan Özel, sonraki süreçte tiyatroya ilgisini sürdürdü.



Amatör tiyatro gruplarında sahne alan Özel, 2014'te başladığı Karabük Üniversitesi İktisat Bölümünde okurken tiyatro kulübüne katıldı.



Bir yıl sonra babasının vefatı nedeniyle memleketine dönen Özel, Akyazı ilçesinde bir kamu kurumunda çalışmaya başladı.



Yeniden üniversite sınavına girerek Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Bölümüne kayıt yaptıran Özel, burada da kopamadığı tiyatro oyunlarına ve eğitmenliğine devam etti.



Ülkü Özel de SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde okurken eşi aracılığıyla tiyatro kulübüne katılarak, kendini bu alanda geliştirdi. Aynı sahneyi paylaşan ikili, 2020'de evlendi.



Hayatında tiyatro, sanat ve sahne sevgisi ağır basan Mehmet Furkan Özel, 2022'de işinden istifa ederek eşiyle çocuk tiyatrosu "Loop Sahne"yi kurdu.



Özel çifti, kendi yazdıkları "Kral Aslan", "Uyuyan Orman", "Aç Ayı", "Afacan Maymun", "Çiftlikteki Hırsız", "Kırmızı Başlıklı Kız", "Arkadaşım Dalmaçyalı", "Görünmez Maceralar" oyunlarının yanı sıra Karagöz-Hacivat ile kukla ve köpük balon (bubble show) gösterileriyle çocukları hem eğlendiriyor hem de sağlıklı yaşam ve insani değerler konusunda bilgilendiriyor.



- "Misyonumuz, eğlenerek öğretmek"



Mehmet Furkan Özel, AA muhabirine, ilkokulda içine düşen tiyatro ateşinin 25 yıldır devam ettiğini belirterek, 1000'den fazla sahnede yer aldığını söyledi.



Gönlünde her zaman tiyatro, sanat ve sahnenin olduğunu, "alkış" için yaşadığını anlatan Özel, 4 yıl önce eşiyle kurdukları çocuk tiyatrosunda oyuncular, animatörler ve eğitim alan kişilerden oluşan 70 kişilik ekip olduklarını kaydetti.



Özel, eğitimin sadece okulda ve ailede olmadığını dile getirerek, "Misyonumuz, eğlenerek öğretmek. Oyunlarımızda yemek yeme alışkanlığını, sağlıklı beslenmeyi, el yıkamayı, diş fırçalamayı, arkadaşlığı, dostluğu öğretiyoruz. Yani çocuğun öğrenmesi gereken her şeyi eğlenceli, onun hafızasında ve hayal dünyasında yer edecek şekilde sunuyoruz." diye konuştu.



Çocuk izleyicilerle farklı yerlerde karşılaştıklarında gözlerindeki ışıltıyı görmekten mutluluk duyduklarını belirten Özel, il sınırları dışına çıkarak ülke genelinde sahne almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



- "Sahneye çocukların kalbine dokunacağımı bilerek çıkıyorum"



Ülkü Özel de tiyatroya eşinin yönlendirmesiyle başladığını ve ilk derslerini ondan aldığını, daha sonra çeşitli eğitimlerle kendini geliştirdiğini anlattı.



Yaratıcı drama ve tiyatro eğitmenliği yaptığını, hedef kitlenin çocuklar olması dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okuduğunu dile getiren Özel, sahneye çocukların kalbine dokunacağını bilerek çıktığını, onların yüzündeki tebessümün, heyecanın, mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.



Özel, eşiyle aynı sahneyi paylaşmasına değinerek, "Eşimle olmak çok güzel tabii ki de ama bunun bir de sahne arkası var. Normal insanlar işlerinden evlerine geldiklerinde, kapı kapandıktan sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar ama bizim öyle olmuyor çünkü evde de iş konuşmaya başlıyoruz. Yemek yapıyoruz, seyahat ediyoruz, işle alakalı konuşuyoruz. İş, artık bizim hayatımız olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.



Diğer sahne deneyimlerinden ayrı tuttuğunu belirttiği köpük balon gösterisi performansından bahseden Özel, şöyle devam etti:



"Tamamen tek başıma. Bu karakteri kendim oluşturdum. Kendime 'bubble show perisi' diyorum. İlk başta çekindim acaba nasıl olur, peruk takacağım, sahneye çıkacağım diye. Sonra kostümümü tasarladım, derken karakter oluşturdum. Sahnede seyirciyle tek başınasın. Koca sahnede seyirciyi yönetmek heyecan veriyor bana."



Özel, ebeveynlere çocuklarını sanata ve spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Ebeveynler çocuklarını sahneden, müzikten, sanattan ve spordan eksik bırakmasınlar, onlarla iç içe büyütsünler. Çocukların hayal gücü bunlarla destekleniyor." dedi.



Zaman zaman çocuk izleyicilerle farklı ortamlarda karşılaştıklarını belirten Özel, "Bazen beni tanımalarına şaşırıyorum, normalde tesettürlü olduğum için. Peruklu halimi bilirler ama kapalı halimi bilmezler. O şekilde tanımalarına mutlu oluyorum." diye konuştu.

