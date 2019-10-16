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AK Parti İl Başkanı Tever’den teleferik projesiyle ilgili önemli açıklamalar AK Parti Sakarya İl ...

İHA

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sapanca'da yapılması planlanan ve kamuoyunda geniş yer alan teleferik olayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tever, "Projeyi gerçekten iyi inceledik, herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Biz bu projenin yanlış olduğunu düşünmüyoruz eğer bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk" dedi.

AK Parti İl Başkanı Tever’den teleferik projesiyle ilgili önemli açıklamalar AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever: “Projeyi iyi inceledik herhangi bir sıkıntı yok” “Güzergahtaki tüm ağaçların kesilmesi söz konusu değil” “Projede bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk”

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sapanca’da yapılması planlanan ve kamuoyunda geniş yer alan teleferik olayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tever, “Projeyi gerçekten iyi inceledik, herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Biz bu projenin yanlış olduğunu düşünmüyoruz eğer bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk” dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla ülke içerisinde oluşan birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Tever, AK Parti’nin 2020 yılında gerçekleştireceği kongre süreci hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Başkan Tever, Sapanca’da yapılması planlanan teleferik projesi ile ilgili ise, projeyi iyi incelediklerini ve konuyla alakalı bir yanlış görmediklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatından dolayı ülke olarak bir birlik içerisinde olunduğunu ve bu birliğin hiçbir zaman bozulmaması gerektiğini dile getiren Tever, “Sınırımızın hemen Doğusu’nda başlayan Barış Pınarı Harekatından dolayı ülke olarak bir birliktelik içerisindeyiz. Rabbim bu birliğimizi her zaman daim eylesin ve Mehmetçiğimize’de muzafferiyetler diliyorum. Kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak adına bu bizim ülkemiz için bir tercih değil zorunluluk olduğunu biliyoruz. İnşallah bu harekattan da başarıyla çıkacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktur. Hepimizin aynı duygu ve düşünce de olduğunu bilerek buradan Barış Pınarı Harekatını hep birlikte desteklemiş olduğumuzun bilgisini verelim” dedi.

Teşkilatlarımız ile uyumlu şekilde çalışmalarımız sürüyor
2020 yılında gerçekleştirilecek kongreler hakkında bilgiler veren Başkan Tever, “Bizim için önümüzdeki yıl kongre süreçleriyle geçecek şuanda kongre sürecimizin başlangıcı olan delege süreciyle kongre süreçlerini başlatmış olduk. Şuanda herhangi bir sıkıntımız yok teşkilatlarda delege listelerimizin açılımı Kasım’ın sonuna kadar delegeler kısmını tamamlıyoruz. Ocak’ın 1’i itibari ile de ilçe kongrelerimize başlıyoruz. İlçe kongrelerimizi de Nisan ayı sonuna kadar sonlandırmış olacağız. Daha sonra Ramazan ayı dolayısıyla bir ara verip Haziran’ın 1’i gibi il kongrelerine başlayıp Allah’ın izniyle Kasım’ın sonuna kadar da il kongrelerinin süreçlerini tamamlamış olacağız. Sonra da büyük genel merkez kongremizi gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımız ile şuanda gayet uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongre süreçlerinde de herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürecin tamamlanacağından en ufak bir endişemiz yok” diye konuştu.

Güzergahtaki tüm ağaçların kesilmesi söz konusu değil
Sapanca’da ki teleferik olayları hakkında da basın mensuplarınca kendisine sorulan soruları cevaplayan Tever, “Teleferik konusuyla alakalı buradaki grupla yaklaşık 1 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdik. Bana taleplerini, oradaki endişelerini ilettiler, ben de tamam bu konuyla alakalı belediye başkanımız ve yetkililer ile görüşüp bir noktaya geleceğimizi söyledim. Belediye başkanımızla bu konuyla alakalı 3 kere toplantı yaptım bir yanlış varsa bu yanlıştan dönelim diye. Biz sadece il başkanı olarak değil; belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve partimizin hiçbir unsuru bilerek bir yanlışın içerisinde olmayız. Ağaç kesileceğinden, yeşil alanın yok olacağından, o güzergahta bulunan bütün ağaçların kesileceğinden bahsediliyor. Fakat konunun hiç böyle bir durum söz konusu ortaya çıkarmadığını gördüğümüz için burada bir yanlışlık olmadığını da görüyoruz. Kaldı ki daha önce ki belediye başkanımız döneminde yapılmış bir ihalenin süreci devam ediyor. Firmada gerçekten bir mağduriyet söz konusu yaşıyor, çünkü taahhütte bulunulmuş şu kadar sürede bitirilip ona göre belediyeye bir pay ödeyecek” şeklinde konuştu.

Projeyi iyi inceledik herhangi bir sıkıntı yok
Projeyi iyi incelediklerini ve herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyen Yunus Tever, “6 tane ayaktan oluşan bir teleferikten bahsediyoruz, teleferiğin gideceği güzergah 45 metre hiçbir ağaç kesilmeyecek sadece iki ayak 25 metrekare olan bölgede ağaç kesimi söz konusu, bu da yerine koyduklarımıza baktığımız zaman çok büyük bir endişeye kapılınmayacağını düşünüyorum. Yeşil alandan bahsedilen bölge için Kırkpınar’ın tek yeşil alanı orası diye söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil, hemen altında 20 dönüm yeşil alan var. Kaldı ki o alanın daha önce ki imar planlarında katlı pazar yeri olarak planlandığını görüyoruz. Daha sonradan yeşil alana çevrilmiş, bugün oraya katlı pazar yeri yapılsaydı belki daha farklı konular konuşuyor olabilecektik. 700 metrekare bir alana bu işin ayağını oturtacaklar başlangıç ayağını, kalan kısmında da 2 bin metre kare yerin altında yine üzeri yeşil alan olacak şekilde otopark düşüncesi var. Projeyi gerçekten iyi inceledik, herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Projede bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk
Teleferik projesi ile alakalı dün yaşanan olaylar hakkında da konuşan Tever, “Dün orada yaşanan kargaşanın Kırkpınarlı vatandaşlarımızdan kaynaklanmadığını emniyetten gelen bilgiler sayesinde öğrendik. Buradan işin içerisinde kimlerin olduğunu paylaşmak istemiyorum ama gerçekten suç unsuru kesimlerin o bölgede konuşlandığını gördük. Bundan emin olduğumuz için dün o noktaya gelmek zorundaydık, biz bu projenin yanlış olduğunu düşünmüyoruz eğer bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk. Biz burada yapılan hareketlerin iyi niyetli olmadığının farkındayız, belediye başkanımıza da haksızlık yapılıyor. Gerçekten Sapanca’ya hizmet etmek adına bir takım şeyleri göze almış. Teleferik isminin bile ilçeye bir değer kazandıracağını düşünüyoruz. Mesela sadece teleferiğe binebilmek için farklı yerlere giden vatandaşlarımız oluyor.” dedi.

Program, sorucevap ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SAKARYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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