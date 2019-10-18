Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi SAÜ’de düzenlenecek

Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresinin (ITCAFH) 3’üncüsü 2023 yılında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) yapılacak.

Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, muhasebe ve finans tarihinin yanı sıra yurt içinden ve dışından işletme, maliye ve iktisat tarihi alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirecek. Türkiye için çok yeni olan, özellikle yerli literatürün zayıf olduğu muhasebe ve finans tarihi alanına entelektüel katkı sağlamayı amaçlayan kongre, bilgi üretim ve paylaşımını hedefleyen akademik bir platform olma özelliği taşıyor.

İki yılda bir farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde yapılan bu kongrelerin ilki, 1012 Ekim 2019 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenirken, kongrenin ikincisi 2021 yılında Trabzon’da yapılmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne, üçüncüsü ise 2023 yılında yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi’ne verildi.

3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi’ni Sakarya Üniversitesi adına İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can teslim aldı. Malatya’daki kongreye aynı zamanda davetli konuşmacı (panelist) olarak katılan Dekan Can, kongrenin kapanış panelinde “Muhasebe ve Finans Tarihinde Yeni Arayışlar” başlığı altında bir konuşma yaptı. Sonrasında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından Dekan Prof. Dr. Can’a kongrenin anısına bir plaket takdim edildi.

SAKARYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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