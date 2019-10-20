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Aile Olmak belgeselinin gösterim ve söyleşi programı OSM’de gerçekleştirildi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri 'Aile Olmak' isimli belgeselin gösterimi ve söyleşisiyle devam etti.

Aile Olmak belgeselinin gösterim ve söyleşi programı OSM’de gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aile Olmak’ isimli belgeselin gösterimi ve söyleşisiyle devam etti.
Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen 11 bölümlük belgesel gösteriminin ardından belgeselin mutfağında yer alan Yönetmen Orhan Dede ve Mehmet Akif Güler, Görüntü Yönetmeni Fatih Bacağıkırık ile Kurgu Yönetmeni Abdülhamit Hacıhasanoğlu’un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi ile tamamlandı.
Yönetmen Orhan Dede, “Sadece bu topraklarda, Anadolu’da değil bütün dünyanın birçok coğrafyasında insanlar nasıl yaşıyorlar, şuan günümüzde sürekli insanlara özendirilmeye çalışılan bireysel yaşama karşı biz aile olmayı nasıl ayakta tutarız gibi soruları belgesellerde karakterler ve ailenin diğer bireyleri üzerinden anlatmaya çalıştık. Toplamda 11 bölümümüz var. Moritanya’dan Türkiye’ye, Moğolistan’dan Afganistan’a kadar bölümlerimiz mevcut. Her bölümde ailedeki farklı farklı fertlerin hikayelerini işlemeye çalıştık. Normal hayatta karşılaştığımız ufak tefek şeyler bazen bizi o filme iten şeyler oluveriyor çünkü biz bazı şeyleri unuttuk. Yaşadığımız çağın örtüsünde unuttuğumuz bazı değerler var. Bu nedenle insanların hayatlarına dokunmak için belgeseller yaptık” derken; Görüntü Yönetmeni Fatih Fatih Bacağıkırık ise, “Her bölümümüzde sofra vardır. Biz burada sofrayı önemsedik ve aileyi bir arada tutabilecek önemli faktörlerden bir tanesinin sofra olduğunu dile getirdik” dedi.
Kurgu Yönetmeni Abdülhamit Hacıhasanoğlu, “Belgesellerde daha fazla şahitliğe odaklandık. Yaşanan olaya fazla müdahale etmeden insanlara olabildiğince gerçekleriyle aktaramaya çalıştık çünkü kurgu çekilen filmin ya da belgeselin tamamen değişebileceği bir yer. Kurguda yapılan bir hata filmin gerçekliğini koparabilir. O yüzden belgesellerimizin üzerine çok titredik” derken; Yönetmen Mehmet Akif Güler, “Hikayelerin çoğunda maddi zorluklar altında yaşayan aileler var. Evet, hikayelerin böyle bir yanı var. Maddi zorluklar içerisinde yaşamak çok zor. Bizim ülkemizde de var böyle aileler ancak gittiğimiz o farklı ülkeler hem maddi açıdan hem de manevi açıdan büyük zorlukları olan yerler. Biz ekip olarak bir aileyiz. Bu hikayeleri nasıl anlatabiliriz diye çok dertleştik birbirimizle. Biz elimizden geldiği kadar beyaz perdeye aktarmaya çalıştık” diye konuştu.

SAKARYA

20 Ekim 2019 Pazar

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