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SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi kuruluyor

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile STM iş birliğiyle 'Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi' kurulacak.

SAÜ ile STM iş birliğiyle Ulusal Test Yatağı Merkezi kuruluyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile STM iş birliğiyle ‘Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’ kurulacak.
Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.) tarafından düzenlenen CTF (Capture The Flag Bayrağı Yakala) Siber Güvenlik Yarışması, bu yıl beşinci kez Ankara’da düzenlendi. Bu kapsamda Bilkent Otel’de Ulusal Test Yatağı Merkezinin kurulmasına yönelik olarak STM Genel Müdürü Murat İkinci ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından imzalar atıldı. Rektör Savaşan, imza töreninde yaptığı konuşmasında kurulacak merkezin hayırlı olmasını diledi.
Projenin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenmesinin Sakarya Üniversitesi olarak onur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Savaşan, “Sağlık alanında biliyoruz ki, insan olarak direncimiz düştüğünde gözle görmediğimiz zararlı canlılarla muhatap oluyoruz. Sanal alemde de kablolardan yani sinyallerden oluşan bir dünya var. Biz bunları görmüyoruz. Onlara yönelik geliştirilen birçok ürün var. Tabi yine kritik altyapılar dediğimiz altyapıların da o alanda güçlendirilmesi gerekiyor. Sakarya Üniversitesinin üstün malzemeyi geliştirme, malzeme kaplama yanında biyomedikal ve siber güvenlik alanında ülkemizin kalkınma önceliklerine hizmet verebileceğini düşünüyoruz. O alanda bu projenin üniversitemizde hayata geçecek olması gurur vesilesi. İbrahim Özçelik hocama ve proje ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Enerji ve su gibi kritik altyapıların kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi ve bunların güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sanayiüniversite iş birliği modeliyle önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Endüstri 3.0 ile esnek yapıya sahip olan, Endüstri 4.0 ile akıllı hale gelen endüstriyel kontrol sistemleri hem ülkelerin iç işlerinin yönetiminde hem de uluslararası düzeyde ilişkilerin yürütülmesinde büyük önem taşıyor. Bu sistemlerin kullanıldığı alanlar etki düzeylerinin büyüklüğü, zarar görmeleri durumunda etkiledikleri noktaların sayıca ve önem olarak fazlalığı gibi sebeplerden kritik altyapılar olarak adlandırılıyor. Siber güvenlik olgusu kendi başına büyük önem taşırken kritik altyapılar söz konusu olduğunda bu önem seviyesi çok daha da üst seviyelere çıkıyor. Yakın geçmişte yaşanan siber olaylar çerçevesinde küçük bir kontrol sisteminin ele geçirilmesi ile başlayan gelişmelerin tüm ülkeyi karanlığa gömdüğü örnekler yaşandı. Gürcistan, Estonya, Ukrayna, İran ve ABD bu ve benzeri olayların yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.
STM’nin proaktif ve bütünleşik siber çözümler kapsamında geliştirdiği Bugshield Zafiyet Avcılığı Platformu da kamuoyuna tanıtıldı. Sakarya Üniversitesinin de desteklediği platform, sürekli sızma testi metodolojisi ile istismar edilebilir siber güvenlik açıklarını bulma ve anlık raporlama hizmetleriyle öne çıkıyor. Platform, kurum kaynaklarının korunması ve hızlı aksiyon alınması adına kritik bir çözüm sunacak.
Projenin imzalar atılarak ve lansmanı yapıldıktan sonra çalışların başlandığına değinen Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. İbrahim Özçelik, “Proje 31 Ekim 2019 tarihinde #STMCTF2019’da STM ve Sakarya Üniversitesi iş birliği kapsamında ortaklaşa atılan imza ile lansmanı yapılarak kurulum sürecine başlanılmış oldu. Uzun zamandan beridir üzerinde uğraş verdiğim bu proje için özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik Kümelenmesi, STM ve Sakarya Üniversitesi kurumlarının yöneticilerine ve katkı sunan tüm yetkililere ve proje ekibime çok teşekkür ediyorum. Proje fikrine inandılar, desteklediler, kabul ettiler ve imzaladılar. Bundan sonraki süreçte test yatağı merkezinin kurulumu ve işletimi üzerinde çalışmalar yapılacak ve 1 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanacaktır. Kurulum tarafında Enerji Şebekesi ve Su Yönetimi altyapıları modellenecek ve bu sistemler üzerinde siber güvenlik çalışmaları yapılabilecek altyapılar oluşturulacaktır. Merkezin kurulumu ve sonrasında kritik altyapı sektör firmaları/kurumları, siber güvenlik firmaları, üniversiteler ve kritik altyapılara hizmet sunan mühendislik firmaları ile birlikte çalışılması hedeflenmektedir. Bu anlamda katkı sunmak isteyen ya da hizmet almak isteyen her kurum ile Sakarya Üniversitesi olarak işbirliği süreçleri yapmaya hazır olduğumuzu ve Sakarya Üniversitesi’ni kritik altyapıların güvenliğinde bir sinerji merkezi haline dönüştürme gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek isterim. Kurulacak test yatağı merkezi vasıtasıyla kritik altyapıların güvenliği ile alakalı insan kaynağının yetiştirilmesi, yerli ürünlerin geliştirilmesi, akademik çalışmaların yapılması, üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde ortak projelerin yapılması, farkındalık eğitimlerinin verilmesi, güvenli mimari önerileri faaliyetleri yapılacak ve kritik altyapıların siber güvenliği ile alakalı direncin ve dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

SAKARYA

01 Kasım 2019 Cuma

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