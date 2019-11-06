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Başkan Yüce: "Sakaryaspor’un her zaman yanındayım"

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Başkan Yüce: "Sakaryaspor’un her zaman yanındayım"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Sakarya Atatürk Spor Salanonu’nda gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, oda başkanları, Sakaryaspor Eski Başkanları, delegeler ve taraftarlar yer aldı. Olağanüstü Genel Kurulun ardından seçime tek liste giren Cumhur Genç, Sakaryaspor’un yeni başkanı oldu.
Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu’nun şehrimize, camiamıza, takımımıza, taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Sakaryaspor Başkanlığını üstlenen arkadaşlara başarılar diliyorum. Sakaryaspor şehrimizin en önemli markası, şanlı mazisiyle hatıralarımızın en güzel köşelerinin sahibidir. Nice isimleri ülke sporuna kazandıran, Oğuz’u, Aykut’u, Tuncay’ı ile şampiyonluk kupaları kaldıran Sakaryaspor, futbolcu fabrikası, gözde spor kulüplerinden biridir. Gençlik yıllarımdan bugüne benim de gönlümde çok ayrı bir yere sahip olan Sakaryaspor, taraftarlarıyla da örnek bir camiadır” dedi.
Başkan Yüce, “Bir konuyu da burada tekrardan sizlere aktarmak istiyorum; biz her zaman Sakaryaspor’un yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Transferin açılması noktasında Sakarya’ya gönül verenler üzerine düşeni yaptı ve çok şükür transferin önündeki engeller kalkmış oldu. Şunu da belirtmek gerekirse şampiyonluk hedefiyle başladığımız yolculukta en ufak bir sapma yok. Bu camia yine sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek ve şehrimize büyük bir mutluluk yaşatacaktır. 11 haftayı geride bıraktık. Elbette istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ancak son iki hafta da elde ettiğimiz galibiyetler inancımızı tazeledi. İnşallah bu hafta oynayacağımız Karabük karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yılsonunda başaracağız. Sakaryspor’u hak ettiği noktaya hep birlikte ulaştıracağız. Tekrar tekrar ifade ediyorum; ben her zaman Sakaryaspor’un yanındayım” diye konuştu.
Takım için yeni bir sürecin başladığını belirten Yüce, “Şimdi takımımız için yeni bir süreç başlıyor. Önümüzde uzun bir lig maratonu daha var. Arka arkaya alacağımız galibiyetlerle üst sıralara tırmanışımız inanıyorum ki devam edecek. Buradan bir kez daha çağrımı yinelemek istiyorum; şehir olarak Sakaryaspor’un etrafında kenetlenelim. Takımımızın başarısı için elimizi taşın altına koyalım. Nice başarılarıyla göğsümüzü kabartan, camiasıyla, taraftarıyla, yetiştirdiği oyuncularla örnek olan Sakaryasporumuzu hak ettiği yere birlikte taşıyalım. Bu vesileyle Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyor, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ve yönetimine başarılar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

SAKARYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
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