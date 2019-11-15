Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da çalıntı olduğu düşünülen 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden ele geçirilen ve bulunan 33 bisiklet Serdivan Yediemin Otopark, Uğur Yediemin Otapark ve Teba Yediemin Otopark'a çekildi.

SAKARYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.