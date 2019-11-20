Hayati İnanç konferansta ‘Sözün Özü’nü konuşacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 21 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek ve Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Sözün Özü’ isimli konferans ile devam edecek.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek programa Hayati İnanç konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yazar Hayati İnanç’ın katılacağı ‘Sözün Özü’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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