Gizemfrit emaye üretiminde dünya ikincisi Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük basın mensuplarıyla biraraya geldi

Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, Gizemfrit fabrikasının emaye üretiminde dünya ikincisi olduğunu belirtti.

Dünyanın ikinci büyük emaye üreticisi Gizemfrit, Sakarya’da basın mensupları ile bir araya geldi. Genel Müdür Veysi Küçük’ün ev sahipliğinde yapılan toplantıda şirketin ihracat hedefleri ve 2020 öngörüleri konuşuldu.



Global pazarda emin adımlarla ilerliyoruz

Üretim sayesinde rekabet güçlerinin artığını belirten Genel Müdür Veysi Küçük, dünya piyasasında şu anda 2’inci sırada yer aldıklarını kaydetti. Küçük, son 3 yılda cirolarını yüzde 39 artırdıklarını söyleyerek, “Türkiye’de ve İspanya’da üretim yapan global bir firma olarak özellikle ihracat konusunda çok önemli bir noktadayız. Dünya geneline baktığımızda emaye üretiminde rakiplerimizin çok önündeyiz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde dünya lideri olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kısa süre içerisinde stratejik adımlar atacağız. Bunlardan biri de ABD’de bir şirket kurmak. Bunları yaptıktan sonra da 5 yıl içerisinde ciromuzu 170 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Çok kısa süre sonra o konudaki gelişmelerden de sizleri haberdar edeceğiz” dedi. Emaye üretimi sektöründe farklı pazarlara da yönelme planları olduğunu anlatan Küçük, özellikle Amerika’nın yanı sıra Avrupa’nın gelişen pazarlarında da büyüme hedefleri olduğunu açıkladı.



İnsan kaynağımız birinci önceliğimiz

Global anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmanın önümüzdeki yıldan itibaren daha öngörülebilir hale geleceğini ifade eden Küçük, şirket politikalarının çalışanlarının haklarını korumak üzerine kurulduğunu söyledi. Küçük, “Hedeflerimize ulaşmak için insan kaynağımızı sürekli geliştirmek zorundayız. Çünkü global rekabet şartlarında yerinde sayan şirketler uzun yaşayamaz. Bunun için de var olan kaynağımızı geliştirmek, değişim ve dönüşümü sağlamak adına Sabancı Üniversitesi ile iş birliğine gittik. Sabancı Üniversitesi EDU ile kurduğumuz Gizemfrit Akademi sayesinde tüm çalışanlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda programlar hayata geçiriliyor. Meyvelerini almaya başladık ve etkisini önümüzdeki yıllarda çok daha net bir şekilde göreceğiz” diye konuştu.

SAKARYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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