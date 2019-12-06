Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

Onu tanıdınız mı?

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- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay öğlen saatlerinde, Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Söğütlü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi´nde fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S., ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra odasına gitti. Erdem S. bir süre sonra çıkmayınca babası meraklanarak odasına girdi. Babası Erdem S.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdem S.´nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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