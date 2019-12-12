Toplu Taşıma şoförlerine yangın eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde şoförlere, yangınlara karşı nasıl tedbir alınması, yangın anında neler yapılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, nerelere haber verileceği gibi konularda hem teorik hem de pratik eğitimler sunuldu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Periyodik olarak belli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen eğitim programları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförlerinin bilinç ve kabiliyetlerinin arttırılarak olası durumlar karşısında etkin şekilde müdahalede bulunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplu taşıma şoförlerine yönelik yangın eğitimi sunuldu. Teorik ve pratik eğitimler ile olası araç yangınlarına anında müdahale edebilecek. Önümüzdeki süreçte de toplu taşıma şoförlerimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.