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Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Geyve Belediyesi bürokratları bir araya geldi

İHA

Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Geyve Belediyesi bürokratları bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi ve Geyve Belediyesi arasında düzenlenen istişare ve koordinasyon toplantısına katıldı.
Hizmetlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Geyve Belediyesi bürokratları bir araya geldi. Geyve Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yüce’nin yanı sıra Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Bedrullah Erçin, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ve daire başkanları yer aldı.
Başkan Yüce’ye Geyve için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Murat Kaya, “Yapılacak yatırımların planlanması ve Büyükşehir Belediyemizle iş birliği toplantısına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı işlerde iş birliği halinde olarak ekiplerimizle birlikte her zaman hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Biz Geyve’nin genel anlamıyla ana sorunlarını çok şükür bitirdik. Sadece ana arterlerde bulunan bazı kısımlarda eksiklerimiz var fakat eminim ki bu iş birliği toplantısı sonucunda onlarda en kısa zamanda çözülecektir. Biz ilçemizin ve şehrimizin en üst seviyelere gelmesi için mücadele veriyoruz ve bu mücadelemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Çok kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Alifuatpaşamız ve Geyvemiz kalkınarak bir marka haline geldi. Suat Yalkın Caddesi bir ilçeye dokunuşun ne kadar önemli olduğunu tüm şehre gösterdi. Aynı zamanda meydan yenilemesi projesi de Başkanımız sayesinde hızla ilerliyor. Geyve’nin en önemli caddelerinden biri olan Konyalı Ali Bey Caddesi de Başkanımızın talimatıyla inşallah yeni yüzüne kavuşturulacak. Yapılan hizmetlerin sonucunda inşallah Geyve hem görsel hem turizm anlamında ileri bir seviyeye taşınacak. Aynı zamanda tarımın beşiği olan ilçemiz Ürün Toplama Merkezi’nin hayata geçmesiyle sadece Sakarya’nın değil bölgenin incisi haline gelecek. Ben Geyveli hemşerilerim ve şahsım adına hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum” dedi.
Öncelikle Sakarya’nın her ilçesinin bir marka haline geleceğini ifade eden Başkan Yüce, “Şimdiye kadar 6 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımız neticesinde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere projelerimizi başlattık. 6 ilçemizin sorunlarına hep birlikte çözüm aradık sonra o sorunları ortadan kaldırdık. İnşallah bugün Geyve Belediyesi’yle gerçekleştireceğimiz iş birliği ve koordinasyon toplantısı sayesinde Geyve’nin de sorunlarına çözüm olacağız. Hizmet kervanı çerçevesinde hemşerilerimize adaletli bir şekilde inşallah hayırlı hizmetler götüreceğiz. Geyve Meydanı eskiden Sakarya’da bütün ilçelerin parmakla gösterdiği bir meydandı. Biz iş birliği içerisinde hazırladığımız meydan projemizi en kısa zamanda kamuoyuna duyurarak Geyve Meydanı’nı tekrar şehrin gözdesi haline getireceğiz. Aynı zamanda tamamladığımız projeler kapsamında Alifuatpaşa’nın ana caddesi olan Suat Yalkın Caddesi’ni ilçeye ve şehre yakışır bir hale getirdik” diye konuştu.
Geyve için çalışmaların ilk günden bugüne kadar hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Başkan Yüce, “Geyve Sosyal Gelişim Merkezimizde bugüne kadar bin öğrenciye 22 farklı alanda eğitimler verdik. Asfalt çalışmalarımız sayesinde ilçede birçok güzergahı yeni yüzüne kavuşturduk ve kavuşturmaya da devam edeceğiz. SASKİ kurumumuz tarafından 31 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ederek Geyvelilerin temiz suyla buluşmasını sağladık. Bugün olduğu gibi bundan sonrada Geyve için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazır olacağız. Şimdiden sonra Geyve’ de yapılacak projelerin neticesinde burada yaşayanların yaşam standartlarını yükseltecek ve gelir düzeylerini artıracağız. Özellikle Geyve’nin tarımına büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz Ürün Toplama Merkezi projesiyle inşallah ilçenin hem ekonomik hem tarım düzeyi hızla artışa geçecek. Geyve’nin en eski caddelerinden biri olan Konyalı Ali Bey Caddesi’nin de yenilenmesi kısa sürede gerçekleştireceğimiz projelerimiz arasında. Rabbim yapacağımız işlerde kolaylıklar sağlayarak toplantımızı hayırlarla sonuçlandırsın” şeklinde konuştu.

SAKARYA

19 Ocak 2020 Pazar

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