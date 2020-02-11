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Önder Kahveci: Bir an önce ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım

DHA

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım" dedi.

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sendikası Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı´ndaki fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen ve projelerle ilgili bilgi alan Kahveci, "TÜVASAŞ, 2013 yılında devletimizin aldığı bir karar ile milli elektrikli tren setlerinin üretilmesi ile görevlendirilmiştir. Yaptığımız ziyaret esnasında, tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını, tesiste kullanılacak modern robotik tezgahların tamamının yerli ve milli olarak temin edildiğini ve böylece ülkemizde daha önceden hiç kullanılmamış olan alüminyum gövdeli araç üretim teknolojisinin TÜVASAŞ´ta oluşturulduğunu hep beraber gördük. Kurulan bu tesislerde yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretilebileceği hususunu da öğrendik. Tesiste milli trenimizin gövdelerinin üretimlerinin de yapılmaya başlandığını görmek bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. TÜVASAŞ´ın her alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden hareketle yerli ve milli olma yolunda çabalayan bu güzide kuruluşumuzun yaptıklarının görmezden gelinmesine müsaade edilmemelidir. Bu konuda tüm devlet yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve her şartta gerekli desteğin verilmesini talep ediyorum. Burada bir başarı hikayesi yazılıyor, temenni ederim ki bu hikaye hüsranla sonuçlanmasın" diye konuştu.
'EK GÖSTERGENİN BİR AN ÖNCE ÇALIŞANLARA KAZANDIRILMASI LAZIM'
Çok sayıda memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamada bulunan Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600´e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800´er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM´de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım" dedi.
"ÖZELLEŞTİRME GAYRETİ İÇİNE GİRMEK DOĞRU OLMAZ"
TÜVASAŞ´ın taşınmasına yönelik iddiaların sorulması üzerine Kahveci şunları söyledi: 
"Yani Sakarya´ya bir katma değeri var, Sakarya´nın buraya bir emeği var. Bu kadar yatırım yapılmış, iş belli bir noktaya gelmiş. Yarın raylarda Türk malı olan, Türk işçisi ve Türk mühendisinin ürettiği vagonları göreceğiz. Ortada böyle bir şey varken buradaki arkadaşların emeğini görmeyerek burayı taşımak ya da burayı özelleştirme gayreti içine girmek doğru olmaz. Türkiye Kamu-Sen olarak şimdiden belirtiyoruz, bu tesisin kamu anlayışıyla yoluna devam etmesi ve yeni başarılara imza atmasını arzu ederiz. Dışarıdan heyecan duyan, heveslenen varsa; buranın özelleştirilmesi sevdasında olanlar varsa bu sevdadan vazgeçsinler. Bu sevda onları öldürür."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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