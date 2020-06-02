Lastiği sökemeyince ateşe verdi

<br>Murat HAZER/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde Hamza Uğur, bahçe sulamasında kullandığı su tankerinin lastiğini sökemeyince sinirlenerek, lastiği ateşe verdi.<br>Paralı Mahallesi´nde yaşayan Hamza Uğur, tarlasını sulamak için su tankerini devreye sokmak istedi. Uğur ve oğlu, tankerin bir tekeri bozuk olunca değiştirmek istedi. Yaklaşık 3 saat boyunca tekerin bijonlarını sökmek isteyen Hamza Uğur, başaramayınca öfkelendi. Lastiğin üzerine benzin döken Uğur, ateşe verdi. Oğlu ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada yayınlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Murat HAZER<br>2020-06-02 12:10:24<br>
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