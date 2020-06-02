Lastiği sökemeyince ateşe verdi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Murat HAZER/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde Hamza Uğur, bahçe sulamasında kullandığı su tankerinin lastiğini sökemeyince sinirlenerek, lastiği ateşe verdi.<br>Paralı Mahallesi´nde yaşayan Hamza Uğur, tarlasını sulamak için su tankerini devreye sokmak istedi. Uğur ve oğlu, tankerin bir tekeri bozuk olunca değiştirmek istedi. Yaklaşık 3 saat boyunca tekerin bijonlarını sökmek isteyen Hamza Uğur, başaramayınca öfkelendi. Lastiğin üzerine benzin döken Uğur, ateşe verdi. Oğlu ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada yayınlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Murat HAZER<br>2020-06-02 12:10:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.