Plastik ve tahta kasa topladığı pazar yerinde ölü bulundu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, plastik ve tahta kasa toplayarak geçimini sağlayan Osman Gümüş (58), pazar yerinde ölü bulundu. Gümüş´ün kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Sapanca Güldibi Mahallesi kapalı pazar yerinin arkasında yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, polisi ve 112 Acil'i aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Osman Gümüş´ün öldüğünü belirledi. Gümüş´ün pazar yerinde topladığı plastik ve tahta kasaları kamyonete yüklediği sırada kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2020-07-23 12:08:38
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