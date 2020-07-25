Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişiden 3´ü tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Irak´ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-24 23:18:34
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