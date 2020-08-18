Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı iddiası

DHA

Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı iddiası


Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesi Yeşilova Mahallesi´ndeki birçok evde düşük elektrik voltajı nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı öne sürüldü. Mahalleli, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve elektrik dağıtım şirketinin nüfus artışına paralel olarak yükselen talebi karşılarken voltaj düşüklüğü yaşandığını söyledi. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yatırım planlamalarının hayata geçirileeceği belirtildi.
Kaynarca ilçesi Yeşilova Mahallesi´nde birçok evde, iddiaya göre düşük elektrik voltajı nedeniyle elektrikli ev eşyaları kullanılmaz hale geldi. Daha önce defalarca durumu bildirmelerine rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyleyip, tepki gösteren mahalleli, yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini istedi.  
Sorunun 10 yıldır sürdüğünü öne süren İmdat Pulat, "Yaklaşık 10 yıldan beri elektrik sorunumuz var. Defalarca gittik geldik, dilekçe verdik ama bu sorunumuz çözülmedi. Her yıl bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi bir de bulaşık makinesi yanıyor, her yıl aynı sorun ile karşılaşıyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyorum" dedi. 
Ahırındaki süt makinesini kullanamadığını belirten Fatih Şendoğan, "Hayvancılık yapıyorum, düşük voltajdan dolayı ne evimde elektronik eşya kullanabiliyorum ne de ahırımda süt makinesini kullanabiliyorum. 2 inekten fazla hayvan bakamıyorum, çünkü her gün inekleri elimizle sağmak zorundayız. Hayvancılığın gelişmesi için köylerde elektrik sorunlarına daha çok önem verilmelidir" diye konuştu. 
Selçuk Kul ise, "Hayvancılık yapıyorum fakat elektrik voltajlarımız düşük. En az 20-30 bin lira beyaz eşya zararım var elektrik voltajlarının düşük olmasından dolayı. Şofben ve süt makinesini çalıştıramıyoruz. 10 senedir bu sorunumuz çözülmedi ne zaman çözülecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Sahibi olduğu tavuk çiftliğinde jeneratör çalıştırmak zorunda kaldığını ifade eden Özgür Pulat, "Tavukçuluk işiyle uğraşmaktayım, bölgemizdeki düşük elektrikten dolayı evimde bulunan sobam, çamaşır makinesi yanmasından dolayı yaklaşık 10 bin liraya yakın zararım oldu. Elektrik yetersiz geldiği için jeneratör çalıştırıyorum, onun da bana mazot maliyeti yıllık 10 bin lira kadar oluyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 
`KURUMUMUZ YATIRIM PLANLAMALARINI HAYATA GEÇİRECEK´ 
Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yatırım planlamalarının hayata geçirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilova Mahallesi´ndeki abonelerimizin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılayan hattımızda, nüfus artışına paralel olarak yükselen talebi karşılarken elektrik voltaj düşüklüğü yaşanmaktadır. Kurumumuz, söz konusu yerleşim yerindeki abonelerimize daha kaliteli enerji hizmeti sunulabilmesi amacıyla gerekli bakım ve yatırım planlamalarını hayata geçirecektir. Bu süreçte, düşük voltaj dolayısıyla elektronik cihazları arızalanan abonelerin, yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği´nin ilgili maddesi uyarınca, yetkili teknik servis tarafından hazırlanan tutanaklar eşliğinde 10 iş günü içinde kurumumuza müracaat etmeleri durumunda, gerekli değerlendirmelerin ardından maddi zararları tazmin edilecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2020-08-18 10:30:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afet ve Acil Durum Planı ile Mobil Afet Uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Afet ve Acil Durum Planı ile Mobil Afet Uygulaması ...
Kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2)
YEREL HABERLER Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2)
Deprem saatinde eller semaya açıldı Dua esnasında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Deprem saatinde eller semaya açıldı Dua esnasında ...
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı
YEREL HABERLER 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. ...
Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Deprem olduğunda evlerimize sığınabilmeliyiz”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Deprem olduğunda evlerimize ...
Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu
YEREL HABERLER Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu
Sakarya’da paraşütçü ölümden döndü Ağaca çarparak yola düşen paraşütçü yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da paraşütçü ölümden döndü Ağaca çarparak ...
Sakarya’da 1 haftada silahlı kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti Olaylarda 4’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 1 haftada silahlı kavgalarda 5 kişi ...
SUBÜ Rektör Yardımcısı Çağlar: “2000 öncesi yapıların önemli bir kısmı risk taşıyor”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektör Yardımcısı Çağlar: “2000 öncesi yapıların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X