Sağlıkçıların korona virüs ile mücadelesi belgesel oldu ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Açıkhava salonunda yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçıların korona virüs ile mücadelesi belgesel oldu ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Açıkhava salonunda yapıldı

İHA

Sağlıkçıların korona virüs ile mücadelesi belgesel oldu ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Açıkhava salonunda yapıldı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatan ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Açıkhava Salonunda yapıldı.
SAğlık çalışanlarının korona virüsle mücadelesi Sakarya'da belgesel oldu. Sakalarya İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarının mücadelesini gözler önüne sermek için hazırlanan ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin il gösteriminin yapıldığı programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, sağlık alanında hizmet veren yöneticiler ile sağlık çalışanları katıldı. Belgesel gösteriminden önce programda konuşan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, ilimizdeki 3’üncü basamak sağlık hizmeti veren tek hastane olan ve sağlık yükünün önemli bir bölümünü taşıyan SAÜEAH’ın korona virüs salgınıyla mücadelenin de kalbi olduğunu dile getirdi.
Korona virüs salgınında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşadıklarını, tarihi bir belge olarak belgesel tarzında kayıtlara geçirmek için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Salgınla enfekte olan hastaların sağlığına kavuşması için görev yapan sağlık çalışanları bu süreçte hem çok yoğun çalışmış hem de virüs kapma ve yayma durumu bulunduğundan evlerine gidemeyerek ailelerinden uzakta kendilerine tahsis edilen oteller, KYK yurtları ve misafirhanelerde kalmışlardır. Özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinden hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kadar tüm personelin bu azmi, gayreti ve yaşadığı durumlar bu belgeselle unutulmaz bir hale gelmiştir. En üsten en alta tüm sağlık çalışanlarımıza, yardımcı personelimize bir kez daha öz verili çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Her işte olduğu gibi, salgınla mücadelede de başarının sırrının olası ihtimallere hazırlıklı olarak iyi bir ekiple çalışmaktan geçtiğini söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Salgın ilk olarak Çin’de çıkıp bazı ülkelerde yayılmaya başladığında bunun bize de geleceğini biliyorduk. Bu öngörüyle Sağlık Bakanlığımızın erken hareket etmesi neticesinde bizlerde İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir araya gelerek ilimizde olası durumları değerlendirerek bu senaryolar üzerinden a, b ve c planlarımızı hazırladık. İyi organize olduk, başarılı bir çalışmaya imza attık. Salgın devam ediyor. Bizde aynı kararlılık ve azimle tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Hafifleyen vaka sayısı son bir ayda pik yaptı. Bu emeğin zayi olmaması için de halkımızdan maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise bu süreçte sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün önemine vurgu yaparak, “Bu süreçte hem çok yoğun çalışmış hem de virüs kapma ve yayma durumu bulunduğundan evlerine gidemeyerek ailelerinden uzakta kendilerine tahsis edilen yerlerde kalan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının azmi, gayreti ve yaşadığı durumları anlatmak adına yapılan bu belgesel çalışması, salgının biterek normale dönmesiyle bu günlerde verilen mücadeleyi hatırlamak adına önemli. Diliyoruz ki salgın süreci bir an önce sona ersin ve hayat normale dönsün. Tabi bu mücadele sadece sağlıkçıların ve kurumların mücadelesi değil. Bu mücadele tüm vatandaşlarımızın mücadelesidir. Korona virüsün etkisini azaltmak, bilinçli ve duyarlı davranarak kurallara uymaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti Mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan Ebu Hanzala'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın ...
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesiminde incelemelerde bulundu 73 kilometrelik 6’ncı kesimde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5'inci kesimini vatandaşlarımız hizmetine sunacağız” "Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son ...
Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri ...
Adapazarı’nda okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Adapazarı’nda okullar dezenfekte ediliyor
Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
Sakaryaspor’da 3 futbolcunun korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Sakaryaspor’da 3 futbolcunun korona testi pozitif ...
Sakarya, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılına hazır Yeni eğitim ve öğretim yılında hijyen ve sosyal mesafe ön planda EBA tırlarında, canlı dersler dışında sosyal aktivite olarak müzik ve resim dersleri de verilecek
YEREL HABERLER Sakarya, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılına ...
Sakarya’da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Sakarya’da korona virüs denetimleri
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa ...
Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek “Akcoat” oldu
YEREL HABERLER Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek “Akcoat” ...
Dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşüp, öldü
YEREL HABERLER Dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşüp, ...
Hurdacı dükkanında tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Hurdacı dükkanında tüfekle intihar etti
Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm Polis ekipleri inceleme başlattı
YEREL HABERLER Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X