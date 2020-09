Sağlıkçıların korona virüs ile mücadelesi belgesel oldu ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Açıkhava salonunda yapıldı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatan ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Açıkhava Salonunda yapıldı.

SAğlık çalışanlarının korona virüsle mücadelesi Sakarya'da belgesel oldu. Sakalarya İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarının mücadelesini gözler önüne sermek için hazırlanan ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. ‘Kahraman Sağlıkçılar’ belgeselinin il gösteriminin yapıldığı programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, sağlık alanında hizmet veren yöneticiler ile sağlık çalışanları katıldı. Belgesel gösteriminden önce programda konuşan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, ilimizdeki 3’üncü basamak sağlık hizmeti veren tek hastane olan ve sağlık yükünün önemli bir bölümünü taşıyan SAÜEAH’ın korona virüs salgınıyla mücadelenin de kalbi olduğunu dile getirdi.

Korona virüs salgınında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşadıklarını, tarihi bir belge olarak belgesel tarzında kayıtlara geçirmek için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Salgınla enfekte olan hastaların sağlığına kavuşması için görev yapan sağlık çalışanları bu süreçte hem çok yoğun çalışmış hem de virüs kapma ve yayma durumu bulunduğundan evlerine gidemeyerek ailelerinden uzakta kendilerine tahsis edilen oteller, KYK yurtları ve misafirhanelerde kalmışlardır. Özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinden hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kadar tüm personelin bu azmi, gayreti ve yaşadığı durumlar bu belgeselle unutulmaz bir hale gelmiştir. En üsten en alta tüm sağlık çalışanlarımıza, yardımcı personelimize bir kez daha öz verili çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Her işte olduğu gibi, salgınla mücadelede de başarının sırrının olası ihtimallere hazırlıklı olarak iyi bir ekiple çalışmaktan geçtiğini söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Salgın ilk olarak Çin’de çıkıp bazı ülkelerde yayılmaya başladığında bunun bize de geleceğini biliyorduk. Bu öngörüyle Sağlık Bakanlığımızın erken hareket etmesi neticesinde bizlerde İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir araya gelerek ilimizde olası durumları değerlendirerek bu senaryolar üzerinden a, b ve c planlarımızı hazırladık. İyi organize olduk, başarılı bir çalışmaya imza attık. Salgın devam ediyor. Bizde aynı kararlılık ve azimle tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Hafifleyen vaka sayısı son bir ayda pik yaptı. Bu emeğin zayi olmaması için de halkımızdan maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise bu süreçte sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün önemine vurgu yaparak, “Bu süreçte hem çok yoğun çalışmış hem de virüs kapma ve yayma durumu bulunduğundan evlerine gidemeyerek ailelerinden uzakta kendilerine tahsis edilen yerlerde kalan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının azmi, gayreti ve yaşadığı durumları anlatmak adına yapılan bu belgesel çalışması, salgının biterek normale dönmesiyle bu günlerde verilen mücadeleyi hatırlamak adına önemli. Diliyoruz ki salgın süreci bir an önce sona ersin ve hayat normale dönsün. Tabi bu mücadele sadece sağlıkçıların ve kurumların mücadelesi değil. Bu mücadele tüm vatandaşlarımızın mücadelesidir. Korona virüsün etkisini azaltmak, bilinçli ve duyarlı davranarak kurallara uymaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.