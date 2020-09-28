Jandarmanın yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi

Güven HASBAŞ/ TARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde tarihi eser aramalarında kullanılan dedektörler ve sikkeler geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TaraklıGöynük kara yolu Mahdumlar Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 54 HP 610 plakalı otomobilde arama yapan ekipler 1 adet demir kurşun kalıbı, 6 adet tarihi sikke olduğu değerlendirilen para, 3 adet el dedektörü, 4 adet siyah renkte 79 santimetre boyunda plastik arama boruları ele geçirdi. Araçta bulunan S.G. ve T.D. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Güven HASBAŞ
2020-09-28 18:04:27
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