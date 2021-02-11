SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı

İHA

SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve fonlanan Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında ‘Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools’ adlı projenin açılış toplantısı, online olarak yapıldı. Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Letonya, Romanya olmak üzere 7 farklı ülkeden üniversitenin ve kuruluşun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülen proje, 141 proje arasından Ulusal Ajans’tan destek alan 19 proje arasında yer aldı ve 213 bin 545 Avro hibe almaya hak kazandı. SAÜ’yü proje koordinatörü Prof. Dr. Osman Titrek’in yanı sıra Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Bayrakçı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sezen Gültekin ve Doç. Dr. Ömer Faruk Vural’ın temsil ettiği toplantıda proje genel hatları ile tanıtıldı, proje çıktıları belirlenerek ortaklar arasında görev dağılımı yapıldı.
Prof. Dr. Osman Titrek, projeye ilişkin olarak, “Kısa adı ‘Beyond the Limits’ olan AB projesi, üniversite ve lise öğrencilerinin girişimcilik becerilerini proje kapsamında üretilecek olan çıktıları aracılığıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. 32 ay sürecek olan projede bilimsel ihtiyaç analizi, ekitaplar ve online eğitim materyalleri başta olmak üzere 6 proje çıktısı üretilecektir. Proje kapsamında ayrıca 2 yoğun eğitim programı (Intensive Programme) ki ilki Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilecek, 2 çoğaltıcı aktivite, 2 konferans ve çok sayıda eğitim aktiviteleri yürütülecek. Projenin kabul sürecinden beri desteklerini esirgemeyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil’e de teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Işıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, toprağa verildi
YEREL HABERLER Işıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin ...
Büyükşehir tarafından dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tarafından dezenfekte çalışmaları sürüyor
Polis merkezi yanında taksiciyi silahla vurup kaçan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Polis merkezi yanında taksiciyi silahla vurup kaçan ...
Taksi durağı önünde kurşun yağdırdı, 42 gün sonra yakalandı
YEREL HABERLER Taksi durağı önünde kurşun yağdırdı, 42 gün sonra ...
Kocaeli’de ki kazada ölen sürücü Sakarya’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de ki kazada ölen sürücü Sakarya’da toprağa ...
Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...
Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk etmişler Arkadaşının evinde ölü bulunmuştu, o olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı Arkadaşlarını ölüme terk eden 5 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk ...
Blogger Gökçe Güreşçi, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor
YEREL HABERLER Blogger Gökçe Güreşçi, sosyal sorumluluk projelerinde ...
Akyazı 3.7 ile sallandı, bazı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Akyazı 3.7 ile sallandı, bazı vatandaşların yaşadığı ...
Sakarya’da ki depremin panik ve korku anları kamerada İş yerinden işte böyle kaçtılar Depreme çay içerken yakalandı, kaçarken bardağını bırakmadı
YEREL HABERLER Sakarya’da ki depremin panik ve korku anları ...
Öğretmenler ve öğrencilerden velilere moral müziği İkincisi gerçekleştirilen müzik dinletisi, pandemi sebebiyle sosyal medyadan canlı yayınlandı
YEREL HABERLER Öğretmenler ve öğrencilerden velilere moral ...
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: “Biz nitelikli mezunlarla iş dünyasının önemli bir açığını kapatıyoruz”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: “Biz ...
Sakarya’da deprem
YEREL HABERLER Sakarya’da deprem
SAÜ Görsel İletişim Tasarımı öğrencisinin belgesel film projesine 2 ödül
YEREL HABERLER SAÜ Görsel İletişim Tasarımı öğrencisinin belgesel ...
Kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçiler, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçiler, Sevgililer Günü ...
Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra´nın tek yasal mirasçısı eşiymiş
YEREL HABERLER Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra´nın tek ...
D-650’de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER D-650’de freni boşalan beton malzeme yüklü tır ...
Şiyar Kılıç´ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Şiyar Kılıç´ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi ...
Şiyar davası sonrasında UCİM avukatından açıklama UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Asuman Gözüaçık: “Şiyar davası vicdan olarak bizi çok üzen ve akıl sağlığımızı zorlayan bir davaydı”
YEREL HABERLER Şiyar davası sonrasında UCİM avukatından ...
9 yaşındaki Şiar’ın yanarak ölmesi olayına ilişkin kan donduran iddialar Tutuklu sanık Gülizar A.: “2 gün boyunca oğlumun cansız bedeniyle uyudum sonrasında yangın çıktı” Tutuklu sanık Hami K.: “Yangını Gülizar gerçekleştirdi. Elektrikli sobaya battaniyeyi yaklaştırdı" Şiar Kılıç’ın yanarak ölmesine ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Şiar’ın yanarak ölmesi olayına ilişkin ...
Sakarya´da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
YEREL HABERLER Sakarya´da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, ...
Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: Mezar taşını çaldılar Değeri 100 TL bile olmayan mezar taşını çaldılar Mezarı çalınan kişinin yakınları olayı duyduğundan beri uyuyamıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: Mezar ...
Çıkan yangında, daire kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Çıkan yangında, daire kullanılmaz hale geldi